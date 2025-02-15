Mustafa Karaalioğlu: Güçlü ve mutlu bir ülke olmanın başka yolu kalmadı da bula bula buna mı kaldık!

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Son olarak TÜSİAD yönetimi soruşturma altındadır. Seçilmiş belediye başkanları, gazeteciler, siyasi yasak hamleleri, STK üyeleri derken, zincirinin son halkası patronlar kulübü oldu. Görüldüğü ve yaşandığı gibi şaşırma duygusu azalıyor ve soruşturmanın en yenisi bir öncekini unutturuyor. Nasıl bir önceki daha öncekini unutturduysa… Atmosfer böylelikle daralıyor.

…

Bu tablo Türkiye’ye yakışıyor mu, demeyeceğim. Böyle bir ülke dünyanın yatırım yapmak isteyeceği bir ekonomi olur mu, demeyi de bıraktım. Yahut ele güne rezil oluyoruz, falan. Bunları çoktan geçtik…

Bırakalım dünyayı, sıcak parayı, soğuk parayı da kendi kendimize verdiğimiz eziyetin manası nedir? Bu ülkede kimileri iktidar, kimileri muhalefet, kimileri gazeteci, kimileri girişimci, kimileri şu veya bu, hep birlikte işimize bakmak niye bu kadar zor? Herkesin kendini iyi hissettiği bir düzende siyaset yapmak çok mu zor? İç cepheye ne oldu Allah aşkına?.. Hani güçlendirecektik, dosta güven düşmana korku salacaktık; dünya bizimle uğraşırken biz içimizdeki kavgayı bırakıp bir olacaktık! Ne oldu bu çağrıya!

Herkes iç cephede kurşun asker gibi dizilmek zorunda mı? İnsanların birbirinden farklı, fikri, bilgisi, hayali ya da hedefi olunca o cephe hemen dağılıyor mu? Kafayı biraz kaldırana, “İşler kötü gidiyor” veya “Daha iyisi mümkün” diyene davayı yapıştırınca cephemiz daha mı güçlü olacak? Büyük, güçlü ve mutlu bir ülke olmanın başka yolu kalmadı da bula bula buna mı kaldık!

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı