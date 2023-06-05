Mustafa Karaalioğlu: Erdoğan ne kadar alan açacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de öyle… Beş yıl önce sevimsiz bir şekilde siyasete veda eden Şimşek’in bugün yeniden göreve davet edilmesi ekonominin içinde bulunduğu, bir türle toparlanamayan kriz haline karşı hem bir zaruret hem de bir imkandır. Şimşek bildiklerini yapabilirse çoğu yönetim hatasından kaynaklanan kriz unsurlarını kaynağında yok edebilir ve Türkiye hiç hak etmediği bugünkü ekonomik tabloyu aşabilir.

Şunu da söyleyelim… Fidan ve Şimşek’in verimli olabilmesi ve fark yaratabilmesi hariciye maliye konularında inisiyatif kullanmayı çok seven Erdoğan’ın kendilerine ne kadar alan açacağıyla yakından ilgilidir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı