Mustafa Karaalioğlu: En iyi rakamları 10 yıl öncesinde kalan bir iktidar

En iyi rakamları 10 yıl öncesinde kalan ve oraya tekrar ulaşma imkanı kalmayan bir iktidar tablosu var. Bir iktidar kendi döneminin rakamlarının altına düşmeye başlamışsa, düşüş eğiliminden çıkış gösteren emareler de yoksa, ülke için alarm zili çalıyor demektir. Türkiye ekonomisi kötü yönetildi, zamanında atılması gereken adımlar ihmal edildi ve sayısız fırsat kaçırıldı. Kaçan fırsatlar Türkiye’nin sadece bugününden kaybettirmedi, aynı zamanda geleceğine yönelik marjinal maliyet üretti.

Kaybın en basit hesabı da şudur: 2023 yılında kişi başına gelir 25 bin dolar olacak, enflasyon yüzde 5’e inecek, ihracat 500 milyar Dolar’ı bulacaktı. Yani orta seviyede bir ülke haline gelebilecektik. Şimdi bu hedeflerden o kadar uzaklaştık ki 2071 için bile aynı rakamları telaffuz edebilen çıkmıyor. Aradaki para ve zaman farkı Türkiye’nin neler kaybettiğini gösterir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı