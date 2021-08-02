Mustafa Karaalioğlu: Cumhurbaşkanı lisan-ı hal ile ‘Elden gelen budur’ demiştir

Orman yangınları ülkenin yüreğini de yakarken Erdoğan’ın kendisini dinlemeye gelenleri hiçbir şey olmamış gibi tekrar tekrar çay atması yangınla mücadeledeki başarısızlığın finali olmuştur. Cumhurbaşkanı, lisan-ı hal ile elden gelen budur, demiştir. Yapacak bir şey yok, hiç olmazsa çayınızı alın!

İlk günden beri hükümete yönelik, ihmal ve beceriksizlik gibi eleştiriler ancak böyle onaylanabilirdi. Seçim mitingleri için bile yanlış olan bir görüntünün, herşey normalmiş ve felaket yaşanmıyormuş gibi yangın bölgesinde tekrarlanması başka söze ihtiyaç duyurmaz. Bozuk moraller daha çok bozuldu.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı