Mustafa Karaalioğlu: CHP daha fazla gecikmeden cumhurbaşkanı adayını belirlemeli

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Başkanlık sisteminin tabiatı gereği CHP’nin kaybettiği avantajı geri kazanması veya rekabette üstünlük kurabilmesi için daha fazla gecikmeden Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi gerekiyor.

İktidarla kıyaslanabilir bir iktidar adayı olmadığı müddetçe psikolojik, sosyolojik, politik bütün üstünlükler CHP için risk altında olmaya devam edecektir.

Erdoğan, her günü seçim kampanyası olarak değerlendirirken rakibinin YSK’nın belirleyeceği seçim takvimin beklemesi daha önce denenmiş ve başarılı olamamış bir yöntemdir.

Muhalefetin sesinin dağınıklıktan kurtulması ve duyulur hale gelmesi ve gerçekten bir alternatif mi değil mi; bunun anlaşılması için adayın ortaya çıkmasından gayrı yol yoktur.

Mustafa Karalioğlu’nun yazısı