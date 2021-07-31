Mustafa Karaalioğlu: Bütün sektörlerde ne yaşanıyorsa yangınlarda yaşanan aynısı

Devletin ve iktidarın sorumlu olduğu bütün sektörlerde ne yaşanıyorsa orman yangınlarında ve diğer afetlerle yaşanan, esasen aynısıdır. Dere yatağına kurulan binaların sel altında kalması da depreme dayanıksız olduğu belli olan yapıların en küçük sarsıntıda yıkılması da gözümüzün önünde kül olan ormanların kaderi de aynı ihmalin eseridir. İktidar, herhangi ciddi bir probleme odaklanmıyor, üzerine gidemiyor ve tecrübeyi kullanmak şöyle dursun, tecrübeden de yararlanamıyor. Önlem almak, sorunu felakete dönüşmeden kaynağından çözmek gibi bir kabiliyet yoktur. Felaket ortaya çıktıktan sonra, insanlar öldükten sonra görüntü vermek ve devletin zamanında göstermesi gereken gücünü iş işten geçtikten sonra lütfetmek… Yapılan budur.
Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı