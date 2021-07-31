Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Karaalioğlu: Bütün sektörlerde ne yaşanıyorsa yangınlarda yaşanan aynısı

Devletin ve iktidarın sorumlu olduğu bütün sektörlerde ne yaşanıyorsa orman yangınlarında ve diğer afetlerle yaşanan, esasen aynısıdır. Dere yatağına kurulan binaların sel altında kalması da depreme dayanıksız olduğu belli olan yapıların en küçük sarsıntıda yıkılması da gözümüzün önünde kül olan ormanların kaderi de aynı ihmalin eseridir. İktidar, herhangi ciddi bir probleme odaklanmıyor, üzerine gidemiyor ve tecrübeyi kullanmak şöyle dursun, tecrübeden de yararlanamıyor. Önlem almak, sorunu felakete dönüşmeden kaynağından çözmek gibi bir kabiliyet yoktur. Felaket ortaya çıktıktan sonra, insanlar öldükten sonra görüntü vermek ve devletin zamanında göstermesi gereken gücünü iş işten geçtikten sonra lütfetmek… Yapılan budur.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı


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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.