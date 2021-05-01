Mustafa Karaalioğlu: Bunca dert varken bu telaşsızlık neden?

Açık ki ekonomide büyük ve derin kriz var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başlayarak en aşağı kadar iktidar kadrolarının hal ve hareketlerinden böyle bir hissiyat almıyoruz. Finansal açıdan eksi rezerv dönemine girmiş, enflasyon ve işsizliğin yönetilemez hale geldiği bir ülkenin hükümeti tablosu görünmüyor. Yahut da devletin vatandaşa en çok lazım olduğu şimdiki gibi salgın dönemlerinde çaresiz kalan bir yönetimin utangaçlığı hissedilmiyor. Türkiye ölçeğinde bir ülkede daha kötüsü olamaz denilebilecek ne varsa yaşanıyor ama iktidar -Cumhurbaşkanı- o havada değil.

Bunun sebebi, büyük problemler karşısında soğukkanlı ve metanetli yönetim kaabiliyeti değildir. Bilakis, meselenin derinliğini, problemin büyüklüğünü fark edememek ve bilhassa kendini de kandırmaktır. Sorunların çapıyla yüzleşmeyip, dönüp dolaşıp propaganda maksatlı komplo teorilerine inanmak iktidarı acil çözüm bekleyen problemler karşısında giderek daha etkisiz kılıyor. Zaten kadro, liyakat ve odaklanma eksikliği nedeniyle kısıtlı olan icraat potansiyelini bütünüyle zayıflatıyor. Doğru teşhisi geçelim, acil müdahale bile mümkün olamıyor.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı