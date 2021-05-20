Mustafa Karaalioğlu: Bu yangın üflemekle sönmez

Kirliliği, karanlığı defalarca yaşamış ve bunların acısını birden fazla çekmiş bir ülkeye aynı filmin tekrarı yakışmıyor. Bir ülke böyle talihsiz hallere en fazla bir kez düşer, ikincisi ağır bir yüktür, süreklilik arz etmesi daha da ağırdır.

(…) Bu yangın üflemekle sönmez… Susarak, kafayı eğerek, kendi kendine teselli vererek kirler akıp gitmez. Yüzleşmek, gereğini yapmak, nereye gidiyorsa oraya kadar takip etmek ve siyasetçiden bürokrata, işadamından organize örgütlere kadar ilgili herkesi hesaba çekmek, suçluyu bulmak ve suçsuzu ayırmak tek yoldur. Başka yol yoktur. Bilmem, yakın siyasi tarihi hatırlatalım mı? Susurluk’u örtbasa çalışmak örtbasçıların, görmezden gelenlerin işine yaramamıştı; şimdi de yaramaz demeye bilmem gerek var mı?

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı