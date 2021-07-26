Mustafa Karaalioğlu: Böyle bir ülke sadece problemlerine problem katar

Seçim planıyla, oy hesabıyla, cumhur ittifakının üzerine titremekle, millet ittifakında zayıf halka aramakla üç yıl geçti. Sandık zamanında gelirse kaldı iki yıl. Onun da nasıl geçeceği, geride kalan süreden belli. Alın size koskoca ülkenin koskoca beş senesi… Geçen zaman bu ülkenin hayatından, bugününden ve geleceğindendir. Böyle bir ülke sadece problemlerine problem katar. Ne dünyayla rekabet edebilir, ne gücünü, ne de itibarını artırabilir. İşler kötüye gittikçe; sokaktaki insan küçüldükçe, umutlar azaldıkça, hedefler büyür, vadeler uzar, sloganlar ortalığı inletir.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı