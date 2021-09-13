Mustafa Karaalioğlu: Alışkın olduğu alanda yarışmak Erdoğan’ın işine gelir

Ortada sandık odaklı muazzam bir rekabet var ama bu gerçekte siyasal rekabet değildir. Eksik rekabet veya düşük seviyeli siyaset, dış politikadan eğitime, Kürt meselesinden kaynakların paylaşımına kadar büyük sorunlara karşı kuşatıcı ve sarsıcı bir yaklaşım paketi ortaya çıkmasına izin vermiyor. Gerek de duyulmuyor. İttifak içi ve dışı muhalefetin ortak hareket etmekte yavaş davranmaları da bu rahatlığın eseridir. Bir açıdan bu kısırlık Erdoğan’ın karşısına çıkacak ismin öne çıkma yöntemini de belirliyor. Görünüyor ki Erdoğan’a rakip olacak her kimse zihniyeti tümden değiştirmekten ziyade O’ndan daha iyisini yapmaktan sorumlu olacak. Böyle bir denklem belki Millet İttifakı’nın risk almadan seçime gitmek politikasına yarar ama esasen ciddi oy kaybı yaşayan Cumhur İttifakı’nın elini rahatlatır. Daha sert ve ağır şartlarda rekabete girmektense alışkın olduğu alanda yarışmak Erdoğan’ın işine gelecektir. Zaman ilerledikçe ekonomi başta olmak üzere bazı sahalarda işlerin bir miktar düzelme umudu da bu seviyedeki yarışta Erdoğan’ın propaganda kapasitesine katkı sağlayacaktır.

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı