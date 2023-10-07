Mustafa Karaalioğlu: AKP kongresi neden önemli?

14/28 Mayıs birçok açıdan iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için başarı öyküsü; hatta geride kalan beş yılın performansına bakıldığında eşine az rastlanır bir galibiyettir. Erdoğan’ın oradan çıkarak yeniden yüzde 52 ile kazanması, hatta kolayca kazanması bundan sonra da tekrarlanması zor bir seçim örneği olarak kaydedilmelidir. Bir seçimin sonucunu tayin edecek ünitelerin tamamında kırık nota sahip olmasına rağmen kazanması 14/28 Mayıs’ı Erdoğan’ın siyasi hayatının en büyük seçim başarısı olarak tanımlamaya yetiyor.

Seçim nasıl kazanıldı, muhalefet nasıl yenildi sorularını uzun uzadıya tartışıldı, tekrara da gerek yok. Muhalefetin hem seçim sonucundan gereken dersi çıkarmama ısrarı hem de şu an içinde bulunduğu hedefsizlik hali başlı başına çıplak bir analiz olarak ortada duruyor. Millet İttifakı dağılmış durumda ve en azından İyi Parti ve DEVA masadan kalkmış bulunuyor. Öte yandan muhalefet, güç ve enerji toplamak için yeterli dayanaktan mahrum haldedir. Elbette yerel seçim bazı ittifakları zorlayacak ve belki bazı merkezlerde ittifak mümkün de olacak ama işin bu kısmı da bir hayli belirsiz…

Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı