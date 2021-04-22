Mustafa Karaalioğlu: 128 milyar dolar rezerv kaybını hazmetmek zor olabilir

Bazılarının 128 milyar Dolar konusundaki şaşkınlığını, hayretini ve itirazını anlamak çok da anlaşılmaz değildir. O duyguyu anlamak için biraz çaba göstermek gerekiyor. Tarihte bir benzeri olmayan 128 milyar Dolar rezerv kaybını hazmetmek, kabullenmek ve hatta böyle bir şeyin varlığına inanmak zor olabilir. Kayıp o kadar büyük, yanlış o kadar inanılmaz ve mesele o kadar vahim ki bazılarımız bunun gerçek olabileceğine inanamıyor. Akıllar, hafsalalar almıyor. İktidara yakın makul ve mantıklı insanlar bile 128 milyar Dolar’ı muhalefetin abartısı olarak görüyor veya görmeyi yeğliyor.

Giden gitti… O parayı yerine koymak için ne kadar üreteceğimizi, ne kadar ihracat yapmamız gerektiğini ve bunlar yetmeyeceği için ayrıca ne kadar faiz ödeyeceğimizi hesaplamak bile zor. Gayet tabii ki inanması da zor. Kimse bu kadar büyük bir hata, böyle büyük bir keyfilik, akıl dışı fikirlerinin denenmesi için bu kadar sorumsuz işler yapılacağına inanamıyor. İnsanlar haklı… Gerçek bir devlette; yani, kurumları, geleneği, aklı, mantığı ve denetimi olan bir devlette böyle bir şey asla düşünülemez.

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Mustafa Karaalioğlu’nun yazısı