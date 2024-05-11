Mustafa K. Erdemol: Karar Filistinlilere BM’ye tam üyelik hakkı vermiyor

Heyecanı anlamak mümkün ama yol açtığı acelecilik çok kötü gerçekten. Dün BM Genel Kurulu’nda Filistin’in tam üyeliğe kabul edilmesi çağrısını içeren kararını, Filistin devletine tam üyelik verildi diye yorumladı medyamız.

Oysa karar Filistinlilere BM’ye tam üyelik hakkı vermiyor, sadece BM’ye katılma hakkı tanıyor. Karar, Filistinlilere Eylül 2024’ten itibaren bazı ek haklarla, ayrıcalıklar da sunuyor. Kararda Filistin’e BM’de oy hakkı da verilmiş değil. Genel kurulda, 143 lehte, dokuz da aleyhte oy kullanıldı, 25 ülke de çekimser kaldı. Karar “Filistin Devletinin … bu nedenle üyeliğe kabul edilmesi gerektiğini belirler” ile “Güvenlik Konseyine konuyu olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesini tavsiye eder” ifadelerini içeriyor. Yani tam üyelik yok.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı