Mustafa K. Erdemol: Erdoğan Avrupalı sağcı liderlerle iyi geçinme konusunda gerçekten çok iyi

Yanılıyor da olabilirim pekala ama İtalya’nın faşist eğilimli Başbakanı Giorgia Meloni’nin Türkiye ziyareti üzerinde yeterince durulmadı sanki. Medyamızda ziyareti yüzeysel de olsa analiz eden herhangi bir yazıya rastlamadığım için böyle düşünüyorum. İtalya Başbakanı ile Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmelerinden ne sonuç çıktığını da anlayamadık, çünkü iki lider ortak bir basın toplantısı da düzenlemedi. Ama Kapalıçarşı ziyaretinden ziyadesiyle haberdar olduk Meloni’nin. Sütlaç, baklava yediğine kadar hem de.

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Tüm önyargılarını arkada bırakarak geldiği Türkiye’de, “ülkesini kirleten, saf İtalyanlığı bozan“ yabancıların İtalya‘ya sokulmasını önlesin diye Erdoğan’ı ziyarete gelen bir faşisttir İtalya Başbakanı. Göçmenlerin AB ülkelerine gelmelerini engellemesi koşuluyla Türkiye’ye para veren AB ülkeleri için de en çok para veren bir ülkenin Başbakanıdır.

Hakkını yemeyeyim, Erdoğan Avrupalı sağcı liderlerle iyi geçinme konusunda gerçekten çok iyi. Türkiye’den nefret eden Macaristan Başbakanı Victor Orban’la bakın nasıl iyi geçiniyor? Avrupa sağının önde gelenleri, (göçmenleri durdurduğu için mi biliemem) çok severler Erdoğan’ı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Erdoğan’ın kazanması bizim içim daha iyi“ diyen Avrupalı liderler vardı, anımsarsanız.

Mustafa K. Erdemol’un yazısı