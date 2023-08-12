Mustafa Balbay: Zaten iki taraf da inanmıyordu

AKP’nin 21 yıl önce iktidara geliş kozlarından biri olan AB, 2007 yılına kadar her alanda kullanılmıştı. “AB böyle istiyor” cümlesi AKP için bütün engelleri kaldıran, bütün yasaları değiştirme hakkı veren bir güçtü. AB üzerinden elde edilecekler bitince süreç de bitti. Tam üyeliğe zaten iki taraf da inanmıyordu.

Şimdi başka bir dönemin başladığını görüyoruz. Bunun, tam üyelik hariç, pek çok nedeni olabilir. AB yukarıda özetlediğimiz gibi bunu bu kez baştan söylüyor. Belki o açıklamadıkları yeni statüyü “Tam üyelikten bile değerli bir nane” olarak hazırlıyorlar!

Mustafa Balbay’ın yazısı