Mustafa Balbay: Yayın yelpazesi bu kadar geniş kaç ülke var?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Medyanın yüzde 95’ini ele geçirdik ama yüzde 5’lik sızıntı bile insanın içini sızlatıyor. Defalarca tarifini verdik, dedik ki: “Bizim söylediklerimiz dışında söylenen her şey yalandır.”

Bu kadar basit. Buna rağmen inat edenler var. Biz de onları suçüstü yapıp mikrofonlarıyla kalemleriyle yani suç aletleriyle birlikte hemen olay yerinde, yani yayın organında gözaltına alıyoruz.

Halbuki son derece geniş bir yelpaze içinde aziz milletimizin ihtiyacı olan her şeyi sağlıyoruz. Arkadaşlar günlük akışı getirdiler, çok beğendim. Son derece başarılı bir çalışma yapmışlar. Örneğin; akşamüstü bir kanal gelinkaynana kavgasını veriyor. Gelinin dili beş karış, kaynananınki arşın. Bir başka kanal, karısını baldızıyla öldürüp suçu oğlunun üzerine attıktan sonra, “Kızım kötü yola düştüğü için cinayeti işledim” diyen babanın söylediği her şeyin yalan olduğunu ortaya koyan bir canlı yayın yapıyor.

Öteki kanal, kuzu dolmasının yedi ayrı yayladan getirilen kuzuların etinin ayrı ayrı işlenerek nasıl yapılacağını anlatıyor. Bir başka kanal Diriliş Ertuğrul dizisinin sekizinci tekrarını yapıyor. Bir başkası ulvi görüntüler eşliğinde Kuranıkerim okuyor. Başka kanal o gün Meclis’te muhalefet partisinin yaptığı bir densizliği köpürtüyor. Akşam haber saati gelince hepsi bana bağlanıyor!

Böylece bütün kesimler görmek istediklerini gördükten sonra en görmek istedikleriyle akşama başlıyor.

Gece tartışma programlarında da masaya cehapeyi yatırtıp enine boyuna tartıştırıyoruz, başka konuya girilmesine de izin vermiyoruz. Sonra da “Millet cehape haberlerinden bıktı” diyoruz.

Yayın yelpazesi bu kadar geniş kaç ülke var?

Mustafa Balbay’ın yazısı