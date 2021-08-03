Mustafa Balbay: Yangın garantili ihale!

Orman yangınını söndürme işini ihaleye çıkardınızsa, firma bu işi para kazanmak için yapacaksa, standart uçuş süresinin üzerinde uçarsa ek para alacaksa… Sözü eğip bükmenin gereği yok, bunun anlamı şudur:
Yangın garantili ihale!
Yerli ve millilik deyince, mangalda kül, tespihte püskül, edebiyatta fasikül bırakmayanlar Cumhuriyetle yaşıt köklü kurumları lime lime ediyor. Topraklarını arazi fiyatına satıp, arsaya çeviriyor. Oradan parsaya…
Türkçemizin bütün deyimlerini kendilerine benzettiler:
Deveye sormuşlar, “Tüyün de mi satılık?” “Nerem satılık değil ki” demiş!
Sat samanı tam zamanı!
Ya bu kurumu çökerirsin, ya bu diyardan gidersin!
Reisin bildiği kırk öykü, kırkı da satış üzerine!
Satamadın yer, senin değildir!
Dünyada IBAN, ahirette IBAN!