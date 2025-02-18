Mustafa Balbay: Valilik kayıtsız şartsız patronların yanında durunca kentte neredeyse bütün gösteriler, toplantılar yasaklandı

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Valilik kayıtsız şartsız patronların yanında durunca kentte neredeyse bütün gösteriler, toplantılar yasaklandı.

Fabrikalardan birinin sahibinin AKP milletvekili olmasını bir yana koyalım, binlerce işçinin birkaç bin lira daha fazla ücret almak için sürdürdüğü çabanın karşılığı sendika başkanını tutuklamaya sevk etmek oldu.

Geçen haftanın gündem konuları arasındaki Çayırhan Termik Santralı işçilerinin Ankara yürüyüşünü Gaziantep’in yanına koyunca çalışma yaşamının giderek keskinleştiğini görüyoruz.

Siyasal ve toplumsal ortamın kelime oyunu ya da kara mizah kaldıracak yanı yok ama BİRTEK-SEN’e üye işçilerin karşılaştığı durumla ülke yönetiminin en tepesindeki iklime ve söylediklerine bakınca mırıldanmadan edemedik:

BİRTEK-SEN yok, bir tek sen varsın!

Mustafa Balbay’ın yazısı