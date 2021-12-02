Mustafa Balbay: Ucuzlama bu ülkenin yurttaşları için değil, yabancılar için

Erdoğan’ın Türk Lirası’nın değerini düşürme siyaseti, bilgisizlikten, yanlış öngörüden ya da kandırılmış olmaktan kaynaklanamaz. Gelinen noktada izlenen ekonomi politikasının son derece bilinçli, sonuçları öngörülebilir şekilde planlandığını görmek gerekiyor.

Nedir bu sonuçlar?

Türk Lirası’nın değer kaybı, Türkiye’nin ucuzlaması demek. Sakın yanlış anlaşılmasın; ucuzlama, bu ülkenin yurttaşları için değil, yabancılar için.

Onlar için ucuzlayınca ne oluyor?

İstedikleri varlığı, istedikleri fiyata satın alabiliyorlar. Mevcut durum devam ettiğinde Türkiye’nin bütün altın yumurtlayan tavukları, teneke fiyatına düşecek.

Kim alacak?

Cebinde dolar olan!

Millet, Erdoğan’ın hayatı ucuzlatmasını istiyor ama Erdoğan Türkiye’yi ucuzlatıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı