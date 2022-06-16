Mustafa Balbay: Türkiye’nin fotoğrafı

Muhalefet elbet bu gidişin farkındadır diye değerlendiriyoruz. Farkında ise buna göre yol haritası çizmek durumunda. Kaftancıoğlu’na ceza verildiği gün şu öneride bulunmuştuk:

CHP Kaftancıoğlu’nu topluma mal etmeli!

Önceki günkü kararın ardından CHP yönetimi Kaftancıoğlu’nun fiilen il başkanı olarak devam edeceğini açıkladı. Gelinen noktada naçizane önerimiz şu:

Kaftancıoğlu artık Türkiye’dir. İl başkanlığı geride kalmıştır. Türkiye’nin bugünkü durumunun fotoğrafıdır. Bu süreçten çıkışın da sembolü olabilir. Bütün hak hukuk arayanlar bu mücadelenin parçası haline getirilebilir. CHP’nin hak, hukuk, adaleti öncelikle kendisi için istediği havası oluşmamalı. CHP bu mücadeleyi siyasallaştırmak yerine toplumsallaştırmalı…

Mustafa Balbay’ın yazısı