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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Türkiye kaç yıl geri gitti bir yana, yönünü kaybetti

Büyük kutlamayı 24 Ağustos’ta yapacaklar. O gün partisinin il başkanlarını ve bütün organlarını toplayacak olan Erdoğan, akşam da ATO Congresium’da tüm partililere seslenecek.

Sonuçta partiyi kurduktan 15 ay sonra tek başına iktidara taşımak, bunu 21 yıl boyunca sürdürmek başarıdır. 21 yıla neler sığdığına, Türkiye’nin genel kalkınmışlık düzeyine bakınca aynı şeyi söylemek mümkün değil. 


Türkiye kaç yıl geriye gitti tartışması bir yana, yönünü kaybetti. Artık iktidarın tek hedefi var: iktidarda kalmak! Ne Türkiye’yi bir ufka taşımak ne toplumsal gelişimle ilgili çabalara girmek! Varsa yoksa iktidarını sürdürmek!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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