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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: THK’nin başına gelenleri halkın anlamasını sağlamak bile iktidarı yolcu etmeye yeter

Türk Hava Kurumu’nun (THK) başına gelenler bu iktidarın devleti nasıl çökerttiğini ortaya koyan en acı örnek.

THK’nin orman yangını ihalesine konu olmak yerine bakanlıkla protokol yapması gerekirken tam tersi bir yol izlendi ve bu noktaya gelindi.


Yunanistan’da sorumlular istifa ederken bizde kimse istifini bozmuyor. Her biri taşınmaz siyaset ve ticaret varlığı!

Sırada THK’nin daha kıymetli bina ve arsaları var.

Böyle bir kurumu satış ofisine çevirenler mutlaka hesabını verecek.

Bütün mesele bunun Türkiye tüketildikten sonra olmaması. Sadece THK’nin başına gelenleri halkın anlamasını sağlamak bile iktidarı yolcu etmeye yeter.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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