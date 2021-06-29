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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Söke söke parası alınacak kim? Millet

Bugün 21. yüzyıl kapitülasyonunu yaşıyoruz. Yerli müteahhitlerle işbirliği yapan uluslararası şirketler kârın garanti olduğu işlere giriyorlar.

Diyorsun ki biz gitsek bile onlar paralarını uluslararası tahkim yoluyla söke söke alırlar.


Onlar kim?

Yabancılar…

Söke söke parası alınacak kim?

Millet…

Sen kimin yanındasın?

Yabancıların…

Gel yabancı; yolcu garanti, hasta garanti, araç garanti…

Bunları ödeyecek millet garanti mi?

Söke söke verecek bir şey kalmadı, bu tehditler bize sökmez, deme zamanı gelmedi mi?

Mustafa Balbay’ın yazısı

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