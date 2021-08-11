Mustafa Balbay: Sınırdan girerken ne isteniyor, YES kodu mu?

Bu bakanlığın adı Savunma ve Ticaret Bakanlığı oldu da bizim haberimiz mi yok?

Türkiye, Afganistan’da bu işlevi görürken Afganistan’dan Türkiye’ye farklı biçimlerde sığınmacı geliyor. Gündemdeki konu, Afgan gençlerin adeta düzenli birlikler halinde sınırımızı geçerek Türkiye’ye girmesi. Geçen hafta bu köşeden işin perde arkasını yazmıştık. ABD, on yıldır Taliban’a karşı kullandığı Afganları tahliye ediyor.

Türkiye üzerinden!

İleride tam kullanabileceklerini ABD’ye götürecek, ötekiler Türkiye’de kalacak.

Soralım:

AVM’ye girerken bile HES kodu isteniyor, sınırdan girerken ne isteniyor?

YES kodu mu?

Mustafa Balbay’ın yazısı