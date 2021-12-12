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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Şimdi bırak hocayı diploması bile yok

Yıllardır modele isim aranıyor. Doğrudan başkanlık sistemi diye halka sundular. Yüzde 70 reddetti. Bunun üzerine “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” diye, yazdığı ekonomi kitaplarına benzer ne olduğu belirsiz bir ad buldular. Hükümet var gibi de cumhurbaşkanı tek gibi, ikisi arasında bağ var gibi de yok gibi!

Yerli ve milli Türk tipi demeye kalktılar. Tarihimizde böyle bir model yok. Osmanlı’nın en güçlü padişahı bile ya sadrazamı ya hocasıyla anılıyor. Şimdi bırak hocayı diploması bile yok. 


O kadar şahsım ki, bütün müesseseleri ortadan kaldırdığı gibi istifa müessesesini bile bitirdi. 

Şimdi Çin modelini öne attılar, onun da hiçbir tarafı uymuyor. Zira bunun danışma meclisi bile yok. Mevcut meclisi “dayatma meclisi” gibi görüyor, “Ben ne dersem oylayacaksınız, onaylayacaksınız, o kadar” diyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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