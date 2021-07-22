Mustafa Balbay: Sanki kendilerini bekleyen bir görev var da geç kalmışlar havasında

Afganistan’la ilgili Türkiye merkezli gelişmeleri kaygı ile izlerken ister istemez söylendik:

AKP yıllardır hangi konuda Türkiye’nin yararları için hareket etti ki?

Batı için Türkiye artık stratejik ilişki kurup birlikte yürünecek bir ülke değil, pazarlık yapılacak bir ülke. Yap pazarlığını, ver parasını, gör Saray’ı, olsun bitsin. Ne gerek var Meclis kararına, ne gerek var kurumlar arası diyaloğa, ne gerek var uluslararası hukuka, ne gerek var meşruiyet arayışına?

Afganistan’dan Türkiye’ye gelen sığınmacılar geçmişte yaşadıklarımızla özdeş bir durum değil. Bir sınır ülkeye sığınmak için gelmiyorlar. Arada enine boyuna İran var.

Çocuklarını, ailelerini yanlarına alıp can havliyle sığınmıyorlar. Hemen tümü genç, dinç, sanki kendilerini bekleyen bir görev var da geç kalmışlar havasında.

Mustafa Balbay’ın yazısı