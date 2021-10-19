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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Peker’in attığı her adımın bir ayağında ya iktidar var ya da iktidar şemsiyesi

Ancak bu durum, iktidarın hiçbir şey yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Hani herkes diyordu ya, resen harekete geçecek bir savcı yok mu diye. Biz de savcılar artık resen değil, “reisen” harekete geçiyor, diyorduk.

Savcılar nihayet sessizliğini bozdu! Peker’in iddialarını soruşturmak üzere değil, Peker’i soruşturmak üzere!


Öncelikle vurgulamak gerekir ki bu dava Sedat Peker’in yargılanmasına dair bir davadan çok, AKP davası olur. Zira Peker’in attığı her adımın bir ayağında ya iktidar var ya da iktidar şemsiyesi. Eğer sadece Peker’i yargılamak isterlerse durum, şunu söylemeye benzer:

100 liralık bir banknotun 50 liralık bölümü sahte, öteki 50 liralık bölümü değil, tertemiz!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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