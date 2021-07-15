Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: O gece devam ediyor!

Bu böyle devam edebilir mi?

Ortada bir düzen olsa bu soruya yanıt verilebilir ama düzen yok. Türkiye’de siyaset “liderci” bir anlayışla yapılıyor. Ancak şahsımcılık “liderci” bir anlayış değil. Ben yaptım oldu! Hepsi bu!


Erdoğan ayakta durmak için iki şey yapmak zorunda:

Ya çözüm üretecek ya sorun üretecek!

Ekonomiden iç barışa çözüm üretme gücünü yitirdi. Çıkış yolu, sorun üretmek!

Karşılaştığı bir sorunu aşmak için daha büyüğünü üretiyor, oluyor bitiyor… Toplum onunla uğraşırken önceki unutuluyor.

15 Temmuz’un beşinci yılında güncel soru işaretlerini bir araya getirince ortaya şu çıkıyor:

O gece devam ediyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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