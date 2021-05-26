Mustafa Balbay: Ne halının altında yer kaldı ne mızrağın sığacağı çuval kaldı!

Belki de devlet içinde yeni duvarlar örülüyor…

Belki de yeni bir dönemin hazırlıkları yapılıyor…

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Belki de genel bir mıntıka temizliği ile yeni bir gelecek umudu pişiriliyor…

Ancak ne yapılırsa yapılsın ne halının altında yer kaldı ne mızrağın sığacağı çuval kaldı!

Cumhur İttifakı duvarının halka dayattığı, eski bir reklam metnini anımsatıyor:

“Biz daha iyisini yapıncaya kadar, en iyi sistem bu!”

Muhalefet topluma bu duvarı tarif etmemeli… Böyle duvarların olmadığı bir Türkiye umudunu güçlendirmeli…

Mustafa Balbay’ın yazısı