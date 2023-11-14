Mustafa Balbay: Mesele Can Atalay meselesi değil

Milletin gözü önünde, usul usul, zamana yayarak anayasayı ortadan kaldırıyorlar.
Yüksek yargı kurumlarından birini ötekinin üstüne sürerek çatışma üretiyorlar, “Kim kimi yenecek göreceğiz, biz hakemiz” diyorlar.
Kendilerini bütün kurumların üstüne koyup, toplumun belleğine yerleştiriyorlar.
Bunu yerleştirirken Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sürekli hatalı kararlar verdiği, daha ileri gidip terör örgütlerini cesaretlendirdiğini söylüyorlar.
Bunun adı, hukuk devletine yönelik planlı saldırıdır.
AYM’nin kuruluş yasasını anımsatmak, devletin bütün kurumlarının AYM kararlarına uymak zorunda olduğunu vurgulamak anlamını yitirmiştir.
Mesele Can Atalay meselesi değildir…
Can Atalay kararı üzerinden anayasal devlet düzenine karşı yeni bir şahsım planlaması söz konusu!