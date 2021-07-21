Mustafa Balbay: Külliyen müjde…

Öyle anlaşılıyor ki iktidar, Kıbrıs’ı tümüyle kendine benzetmek için yeni bir hamleye hazırlanıyor. 19 yıldır bunu çok denedi. Cemaatlerden girdi, mafyadan çıktı. En son Sedat Peker’in 2 Mayıs’ta başlayan açıklamalar zincirinde pek çok halka Kıbrıs’tan geçiyordu.

Şimdi külliye, parlamento, millet bahçesi üçgeniyle bunu müjdelediler.

Büyük devlet olmanın yolu büyük binalardan geçmiyor.

Yüksek sesle konuşan büyük laf ettiğini sanırmış.

Külliye deyince nedense aklımıza ilk “külliyen” geliyor…

Devamı da herkesin ilk aklına gelen gibi:

Külliyen müjde…

Mustafa Balbay’ın yazısı