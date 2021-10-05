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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Konuşanlar o ki külliyenin üstü Saray altı hastane

İş bu aşamaya geldi mi konuşulanların önünü almak zordur.

Dünyanın öteki ülkelerinden örnekler bir yana bizim ülkemizde de böyledir.


Konuşanlar o ki külliyenin üstü Saray altı hastane!

Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili de bin devadan seçenek getirdiği zaten biliniyor.

Biz dileğimizi yineleyelim; ülkemizin demokrasisi de Erdoğan’ın sağlığı da iyi olsun!

Erdoğan, böylesi yazıların altında bir şey aramamalı. Liderlerin sağlığı ülkeler için önemlidir. Eğer sağlığı üzerinden bir kumpasvari girişim olabileceğini düşünüyorsa, onu da iktidarının karşısında olan siyasi rakiplerinden beklememeli. Kendi çevresine iyi bakmalı.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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