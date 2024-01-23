Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritası da tabanı etkileyecek

TÜYAP Çukurova 16. Kitap Fuarı’nda dolu dolu geçen iki günün özeti şuydu:

Yerel seçim atmosferine girilmiş. Ekonomik darboğaz yaşamın her alanında hissediliyor…

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CHP tabanı ayrıntılarla çok ilgili değil. Genel algıya bakıyor. Ağırlıklı olarak şu cümleleri işittik:

– Kurultay şart mıydı, değil miydi bilmiyoruz ama bir an evvel beraberlik görüntüsü verilsin.

– Milletin gerçek gündeminin önüne bir şey geçmesine izin vermesinler.

– Adaylık tartışmalarını bir an önce bitirip sokağa çıksınlar.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği yol haritası da tabanı etkileyecek. İki günde farklı zamanlarda şu zeminde değerlendirmelerle karşılaştık:

– Biz Kemal Kılıçdaroğlu kırgınıyız!

Bu kesimlerde partiye zarar vermeye yönelik bir yaklaşım hissetmedik ama ciddi bir kırgınlık havasının olduğu da kesin. Bu kırgınlığın yarısı kurultay yarışında yaşananlardan, öteki yarısı da sonrasındaki tablodan kaynaklı!

Mustafa Balbay’ın yazısı