Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu, ‘diktatörü sandıkta yenmek’ iddiasıyla siyasetini sürdürüyor

İktidarın bu süreçten istediği sonucu alması için gerilim gerekiyor. Böylece, “onlar ve biz”, “teröristler ve milliler” gibi ayrımlar yapıp her şeyin özünü geri plana itmek istiyorlar. Bugüne kadar yaptıklarının devamı…

“Gerilimde” muhatap taraf CHP bu “oyuna” gelmiyor. Erbaş’la hedeflenen olmayınca Bahçeli devreye girdi, yine olmadı! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi gerilime taraf olmadığı gibi tabana da sık sık “sakin olun” mesajı veriyor. İktidara yürüdüklerini, önceki seçimlerden daha inanmış, tam inanmış şekilde dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu, “diktatörü sandıkta yenmek” gibi dünya siyasi tarihine yazılacak bir iddiayla siyasetini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun aldığı büyük riskin olumlu sonuç vermesini bekliyoruz, istiyoruz. Bize göre bunun temel yolu şu:

Seçimi seçim gecesine bırakmamak. O güne şimdiden hazır olmak. Sandık gününü beklememek, yeni bir Türkiye umudunu diri tutup, bunu topluma hissettirmek, şimdiden yaşatmaya başlamak!

Mustafa Balbay’ın yazısı