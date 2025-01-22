Mustafa Balbay: Kartalkaya'daki faciayla ilgili iktidarın aldığı ilk önemler arasında yayın yasağı var!

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Kartalkaya’daki faciayla ilgili iktidarın aldığı ilk önlemler arasında yayın yasağı var! Keşke bunun yerine cumhuriyet savcılarından birinin görevi kamuoyunu bilgilendirmek olsaydı. İlk bulgulara göre suçlu, sorumlu kimse ortaya çıksaydı!

Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz!

Kartalkaya’da karlardan alevler yükselirken ülkenin gündemi de ateşini korumaya devam ediyor.

Öylesine yaman çelişkiler ülkesiyiz ki bir yanda “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” hedefi var, bir yanda iktidarın kapsama alanı dışındaki herkesin terörist ilan edilme süreci.

İktidar sadece belediye başkanlarının üzerine giderek ülkeyi yeterince geremediğini düşünmüş olmalı ki korku çemberini genişletiyor.

Şu sarmala bakın:

İnsanların sert tepki vereceği, kabul edilemez, ağır bir hukuksuzluğa imza atıyorsunuz. Sonra tepki verenlerin sözlerinden suç üretip gözaltına alıyorsunuz. Gözaltını korku salan bir yöntemle uygulayıp “adli kontrolle” ya da “ev hapsi” kararı ile serbest bırakıyorsunuz. Böyle bir kararla özgürlükleri kısıtlananlar yelpazesi giderek genişliyor.

Gazeteci arkadaşımız Özlem Gürses.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın.

Bir çırpıda aklımıza gelen isimler.

Bu tabloya baktığımızca şu tanımlamaları yapmamak elde değil:

Türkiye tam bir yarı açık cezaevi.

Mustafa Balbay’ın yazısı