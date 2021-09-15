Mustafa Balbay: Kamuoyu soracak; SP’ye mi dinsiz ittifak diyorsunuz?

İktidar “yerli ve milli” söylemiyle istediği toplumsal kutuplaşmayı elde edemedi. Bu söylem oy kaybını durdurmaya yetmiyor. Şimdi bunun yerine şöyle bir söyleme hazırlandıkları haberi geliyor:

Milli ve dini!

Siyaset İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın gerilim odağına konmasının ana nedeni bu olsa gerek. Eğer SP’yi tümüyle muhalefet tarafından koparamazlarsa bu söylem oturmayacak. Kamuoyu soracak:

SP’ye mi dinsiz ittifak diyorsunuz?

Cumhur İttifakı’nın bileşenleri arasında cemaatlerin de olduğunu vurgulamaya gerek yok. Bu yanıyla AKP’nin ön, arka, yan bahçeleri cemaatler koalisyonu. Biri ötekiyle iyi geçinemese bile iktidarın kanatları altında mutlular. Eskiden bodrum katlarında faaliyet gösterirken şimdi Bodrum’da site hedeflemenin de elbet bir maliyeti var. Bunun görünen maliyetlerinden biri, iktidara destek vermek!

SP, bir türlü bunlara gelmiyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı