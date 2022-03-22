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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: İktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır


Cumhur İttifakı’nın gözünü hırs bürüdüğü için sadece kendilerini akıllı sanıyorlar. Şu görünen bir gerçek:

Millet İttifakı bu yolla başarıya ulaşmanın tadına vardı. 


Bu tadı kolay kolay bırakmaz. Oynanmak istenen oyun neyle bozulacaksa o oyunu kurar.

Başta iktidar olmak üzere partilere bir çağrımız var:

Mademki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur, diyorsunuz. Gelin önce partilerin içinde demokrasi isteyin. Pek çok konuda olduğu gibi parti içi demokraside de 12 Eylül 1980 öncesinin çok gerisine düştük. O dönem sağ partilerde bile milletvekili adayları önseçimle belirleniyordu. 

Biz önerimizi yapalım, bakalım üzerine alınan olacak mı?

Sonuçta iktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır.

Sandıkla oyun olmaz…

Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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