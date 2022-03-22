Mustafa Balbay: İktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır

Cumhur İttifakı’nın gözünü hırs bürüdüğü için sadece kendilerini akıllı sanıyorlar. Şu görünen bir gerçek:
Millet İttifakı bu yolla başarıya ulaşmanın tadına vardı.
Bu tadı kolay kolay bırakmaz. Oynanmak istenen oyun neyle bozulacaksa o oyunu kurar.
Başta iktidar olmak üzere partilere bir çağrımız var:
Mademki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur, diyorsunuz. Gelin önce partilerin içinde demokrasi isteyin. Pek çok konuda olduğu gibi parti içi demokraside de 12 Eylül 1980 öncesinin çok gerisine düştük. O dönem sağ partilerde bile milletvekili adayları önseçimle belirleniyordu.
Biz önerimizi yapalım, bakalım üzerine alınan olacak mı?
Sonuçta iktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır.
Sandıkla oyun olmaz…
Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir!