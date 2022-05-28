Mustafa Balbay: İktidar halkı susturma arayışında

İktidar halkın sorunlarına çare bulma değil, halkı susturma arayışında. Basın kanununda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin taslak tamamlandı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP-MHP ortak yapımı olan değişikliklerin özü sosyal, dijital medya üzerinde de RTÜK benzeri bir kılıç oluşturmak. Bu hazırlık uzun zamandan beri gündemde. Erdoğan, son bir yıldır, “Gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz” diye başlayıp sosyal medyaya çatıyor. 2021 sonbaharından bu yana iki üç taslak Saray’a gitti geldi. Sızan haberlere göre Saray, “Bu düzenleme bize de zarar verir, muhalefeti önleyecek yöntemler bulun” diye özetleyebileceğimiz gerekçelerle geri gönderdi.
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