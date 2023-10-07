Mustafa Balbay: Hangi pranga?

Bu anayasada gerçekten de Erdoğan’ın “pranga” dediği, çok zorlu engeller var. Düşünsenize anayasa madde 90. Ne diyor?

Uluslararası anlaşmalar kanunların üstündedir.

Erdoğan için TBMM’den kanun çıkarmak, gerektiğinde değiştirmek kolay iş. Ama uluslararası anlaşmalar öyle değil. “İster uyarım ister uymam” diyemiyorsunuz. Deseniz bile anlamıyorlar, bir sürü laf ediyorlar. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları. İlle uyman gerekir diye bastırıp duruyorlar. Bu pranga değildir de nedir?

Sonra bu “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü güzel ama eksik. Devamının şöyle gelmesi gerekir:

“Millet, egemenliğini, seçilmiş cumhurbaşkanı aracılığıyla kullanır.”

Böylece Saray’ın millet adına bütün egemenliği kullanması sağlanmış olur. Şimdi TBMM var. Milletin egemenliği burada vücut buluyor. Bu da kabul edilemez bir pranga!

Bir de fiilen ortadan kaldırılan ama kâğıt üzerinde de olsa arada bir anımsatılan prangalar var. Koymuşlar; basın hürdür, sansür edilemez! Elbette hür, buna anayasada yer vermenin ne gereği var. Tüm basın Saray’ı destekleme hürriyetini kullanıyor zaten. Bunun dışındakiler için terörle mücadele kanununu işletirsin, olur biter. Pranga ayağına dolanmasa bile anayasa maddesinde yazıyor olması, insanı germeye yetiyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı