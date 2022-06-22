Mustafa Balbay: Halkın bu iktidardan bıkması tek başına yetmez

Halkın bu iktidardan bıkması tek başına yetmez. Kimi beklediğini, emaneti kime vereceğini de söylemeye başlamalı. Böylesi ortamlarda kamuoyu araştırmaları dalgalı çıkar. Son araştırmalardan birinde uzun süredir olmayan bir kalem vardı:

Sandığa gitmeyeceğim diyenler! Oran da yüzde 12 idi. Sandığa gitmeyeceğim demek muhalefetten de umudum yok demektir. Kararsızlarla birleşince birinci parti oluyorlardı.

Sonuç olarak bizce GES şudur: Gidiş endeksli seçim!

Bunun olabilmesi için gidişi sağlayacak değişimin sahibinin halkın anlayacağı şekilde ortaya çıkması gerekir!

Mustafa Balbay’ın yazısı