Mustafa Balbay: Halen bir belediye başkanı ile ilgili işlem yapılmadı

Olayın üzerinden bir hafta geçti, hâlâ bir belediye başkanı ile ilgili işlem yapılmadı.

Kaldı ki işin en kritik yeri kafilenin organizasyonunu yasal olarak üstlenen belediye ile gri pasaportu veren İçişleri Bakanlığı’na bağlı il nüfus müdürlüğü.

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İnsan kaçakçılığının pek çok türünü gördük ama böylesi ilk defa oluyor…

Eğer bir ülkede en tepedeki çıkıp “Şahsım olarak istediğimi yaparım. Ben yasalara uymam, yasalar bana uysun” derse, alt kademelerde pek çok yerel ‘şahsımlar’ çıkar…

Eğer bir ülkede, devlet kurumlarına saygı sıfıra iner, kurallar ve kurumlar çürürse, yerelde de bu devam eder…

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Eğer bir ülkede, devlet bütçesi özel bütçe haline gelirse, onun altında da pek çok küçük özel bütçeler oluşur…

Türkiye bunu yaşıyor…

Demokrasi tabana yayılsın derken, hukuksuzluk tabana yayıldı!

Mustafa Balbay’ın yazısı