Mustafa Balbay: Gündeme yeni bir ‘Erdoğan mağduriyeti’ oturtulmaya çalışılıyor

Seçim görünmeden adaylık tartışması yükselmeye başladı. Gündeme yeni bir “Erdoğan mağduriyeti” oturtulmaya çalışılıyor.

Konunun ayrıntılarına girmeden önce “usulüne” dokunalım. Hukukta temel bir bakış vardır: Usul, esasın kapısıdır!

Eğer yanlış kapıyı açarsanız, istediğiniz yere gidemezsiniz! Kamuoyu cumhurbaşkanı adaylığı için anayasa ne diyor, sorusuna yanıt aramıyor.

Şu soru gündeme taşınıyor: Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi olamaz mı?

İlk bakışta iki soru da aynı yere çıkıyor gibi ama değil. Ne olursa olsun ülkede bir anayasa var, değişene kadar o geçerlidir. İktidar böyle bakmıyor. Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı? Olabilir diyenler tam özgürlükçü, olamaz diyenler statükocu, kaos heveslisi!

Mustafa Balbay’ın yazısı