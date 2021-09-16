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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Eyy okur, bunun adını da sen koy!

Bu sorunlara neden olan “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin” bütün kurumların ve kuralların çökmesiyle sonuçlandığını söyleyemeyince, şu sözcüğün arkasına sığınıyorlar:

Reform…


Öyle bir sistem ki her on Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden altısı bir önceki kararnameyi düzeltmek için yayımlanıyor.

Adını ne koyarsanız koyun… Hangi süslü lafı ederseniz edin gerçek şu:

Türkiye fakirleşti, iktidar ve çevresi zenginleşti…

Bunu örtmek için ne yapsalar, hangi tanımı icat etseler olmuyor, gerçekler huysuz, bir yerden patlıyor.

Milletin asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş iken, iktidardakilerin asgari ücretinin ortalama üç maaş 50 bin lira olduğu bir ülkede sistemin adı nedir?

Eyy okur, bunun adını da sen koy!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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