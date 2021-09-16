Mustafa Balbay: Eyy okur, bunun adını da sen koy!

Bu sorunlara neden olan “cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin” bütün kurumların ve kuralların çökmesiyle sonuçlandığını söyleyemeyince, şu sözcüğün arkasına sığınıyorlar:
Reform…
Öyle bir sistem ki her on Cumhurbaşkanlığı kararnamesinden altısı bir önceki kararnameyi düzeltmek için yayımlanıyor.
Adını ne koyarsanız koyun… Hangi süslü lafı ederseniz edin gerçek şu:
Türkiye fakirleşti, iktidar ve çevresi zenginleşti…
Bunu örtmek için ne yapsalar, hangi tanımı icat etseler olmuyor, gerçekler huysuz, bir yerden patlıyor.
Milletin asgari ücreti 2 bin 825 lira 90 kuruş iken, iktidardakilerin asgari ücretinin ortalama üç maaş 50 bin lira olduğu bir ülkede sistemin adı nedir?
Eyy okur, bunun adını da sen koy!