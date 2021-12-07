Mustafa Balbay: Erdoğan’ın kafasında daha çok Çin’deki gibi ‘sonsuz iktidar’ arayışı var

Erdoğan hiçbir akılcı yönteme dayanmayan adımlarını ancak Türkiye’ye çok uzak bir benzetme ile anlatabilirdi:

Çin modeli!

ABD ile çanak tutma – kafa tutma mesafesinde giden ilişkilere, Putin’le “her alanda” devam eden ortaklıklara, Körfez şeyhleriyle pazarlıklara ancak Çin modeli ile açılım getirilebilirdi.

Anlaşılan bir süre de “Çin modeli nedir” sorusuna yanıt aranacak.

Kamuoyu ilk aşamada Çin’in ekonomisinden yola çıkarak yorumlar yaptı. Ancak bize göre Erdoğan’ın kafasında daha çok Çin’deki gibi “sonsuz iktidar” arayışı var.

Mustafa Balbay’ın yazısı