Mustafa Balbay: Erdoğan her şeyi DİB’ine kadar zorlamak istiyor

İktidar, DİB’in karşısına CHP’yi koymayı hedefleyen bir icraat içinde…

Burada CHP’nin duracağı yer DİB’in karşısı değil, milletin yanıdır. Türkiye’nin en az yüzde 90’ı yukarıdaki ikilemlerde birinci şıkkı ister. CHP, bu istemi sahiplenmek, örgütlemek, güçlendirmek sorumluluğundadır.

Sorumluluk elbette salt CHP’nin sırtına da yüklenemez. Merkezde, merkez sağda, muhafazakâr demokrat kesimde de birinci şık baskınsa, onların temsilcileri de Erbaş’ın onda biri kadar konuşmalı.

Erdoğan her şeyi DİB’ine kadar zorlamak istiyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı