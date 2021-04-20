Mustafa Balbay: Dört yıldır sistemin adı tartışılıyordu, artık açık

Eğer, örtülü ödenek yol olursa. Sizden önceki dört hükümetin on beş yılda yaptığı örtülü ödenek harcamasını bir ayda yaparsanız…

Eğer, mevcut hastanelerin kapısına kilit vurup, şehir dışında şehir hastaneleri kurar, bedelini de açıklamazsanız…

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Eğer, Sayıştay’ın denetim raporlarını sumen altı eder, devlet harcamalarını kontrol dışı bırakırsanız…

Eğer, yandaş müteahhitlere yapılan ödeme garantilerini gizli tutarsanız…

Merkez bankanız tam takır kuru bakır olur!

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Dört yıldır sistemin adı tartışılıyordu, artık açık:

Örtülü sistem!

AKP unutmasın ki devlet işleri öksürük gibidir, uzun süre içinizde tutamazsınız!

Mustafa Balbay’ın yazısı