Mustafa Balbay: Dış kurgu değişiyor

Bu tablo, Türkiye ile Suriye’nin yeni dengesini BAE üzerinden Batı’nın kurabileceğini gösteriyor. Beşşar Esad’ın BAE ziyareti, Arap dünyası ile ilişkilerini de etkileyecek.

Suriye, Irak, Mısır ve Libya’nın 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca birleşik devletler kurduğu, sonra bu devletleri yıkıp kanlı savaşlar yaptığı dikkate alınırsa, önümüzdeki dönem her şeyin çok farklı olma olasılığı hayli yüksek. Elbette Türkiye de bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmalı.

Kurmalı ama… Başkalarının kurgusunun parçası olmadan… Onların iç sorunlarının bir parçası haline gelmeden…

Bütün bu gelişmeleri Türkiye’deki iktidar seçeneği olan muhalefetin de dikkatle izlediğini düşüyoruz. Dış kurgu değişiyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı