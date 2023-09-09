Mustafa Balbay: Cumhuriyet bir kadın devrimidir

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’mızın elde ettiği büyük başarı Cumhuriyetin 100 yılda ne kadar yol aldığının göstergesi.

29 Ekim 2023’te 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetin bütün devrimleri kadını erkeğin yanına koyan, eşitleyen atılımlardır. Medeni Kanun’dan Öğretim Birliği Yasası’na kadar her adım kadınlarımız için büyük hamleydi, çağı yakalamaktı. Cumhuriyetin ilk yılları, “ilk kadın muhtar”, “ilk kadın pilot”, “ilk kadın avukat”, “ilk kadın milletvekili” diye başlayan anlatımlarla doludur.

Atatürk daha 1921’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermekten yanaydı. 15 Kasım 1921’de bucak ve köylerin yönetimiyle ilgili kanun görüşülürken kadınların da katılma hakkını gündeme getirdi. O dönemin Meclis’indeki baskın görüş buna, “asla” diye tepki verdi. Mustafa Kemal bu hakkı yazmıştı, mutlak olacaktı ama biraz daha vakti vardı.

Mustafa Balbay’ın yazısı