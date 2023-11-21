Mustafa Balbay: Çok partili tek adam rejimi

İktidarın, medyadaki yüzde 3-5’lik “gerçekleri söyleme” payını bile çok görüp cezalar yağdırırken hedefinin şu olduğunu sürekli vurguluyoruz:

Çok kanallı tek seslilik!

Aslında hedefin daha büyüğü siyasette. Şahsım rejiminin döne döne getirmeye çalıştığı sistem şu:

Çok partili tek adam rejimi!

Toplumun her kesiminin kendisine yakın bulacağı partiler olsun. Onlara AKP’nin tartışmasız birinciliğini engellemeyecek şekilde oy da verilsin. Ancak ülkeyi sadece şahsım ve ekibi yönetsin!

İlk bakışta, “Bu kadarı da olmaz” diye yaklaşılabilir ama bunun pek çok otoriter rejimde örneği var. Çok uzaklara gitmeyelim; Suriye’de Esad’ın devlet başkanlığındaki Ulusal Cephe’nin içinde 10’a yakın parti var. Bu cephenin dışında da partiler var. İstediğin faaliyeti yürüt, tek şartla:

Esad yönetimine muhalefet etme!

Mustafa Balbay’ın yazısı