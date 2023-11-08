Mustafa Balbay: CHP’nin Türkiye demokrasisine büyük katkısı

Bu bir genel başkan ve yönetim değişikliğidir.

Bu değişikliğin ne kadar değişim getireceğini zaman gösterecek.

Türkiye’de genel başkan değişikliği şu şekillerde olur:

Ölürse, parti kapatılırsa, kendisi çekilirse!

CHP, bunların dışında demokrasi yoluyla da bunun olabileceğini gösterdi.

Sadece bu bile CHP’nin Türkiye demokrasisine büyük bir katkısıdır.

Özel’in seçilmesi ise hem değişiklik hem değişim isteminin yansıması olarak sancılı bir şekilde gerçekleşti. Devamının gelmesi için de büyük beklenti oluştu. Bu beklenti CHP dışındaki kamuoyunun da gündeminde.

Mustafa Balbay’ın yazısı